La settimana scorsa la Commissione europea ha adottato una nuova serie di criteri per il gruppo di prodotti servizi di ricettività turistica (Decisione 2017/175 / CE) sotto il marchio Ecolabel Ue. La pubblicazione è avvenuta il 2 febbraio nella Gazzetta ufficiale della Commissione europea, contribuendo al lavoro già svolto per mettere a disposizione delle aziende e dei consumatori un marchio di qualità ecologica credibile, per promuovere il consumo e la produzione sostenibili, migliorando economia circolare in Europa.

Scopo dell’iniziativa è aiutare le imprese a risparmiare acqua ed energia, ridurre la produzione di rifiuti, migliorare l'impronta di CO2 e, in generale, distinguersi dagli altri hotel in termini di eccellenza ambientale e responsabilità sociale delle imprese.

Il marchio Ecolabel UE è un sistema di etichettatura ambientale volontaria istituito dalla Commissione europea nel 1992 e un componente del piano d'azione della Commissione europea su consumo e produzione sostenibili.

Attualmente, sono 796 le licenze attribuite a singoli imprenditori o grandi gruppi alberghieri, il cui catalogo è consultabile a questo link.