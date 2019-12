Sky Farm è il titolo della quinta edizione del concorso creativo di progettazione promosso da Myplant & Garden

Myplant & Garden e Fondazione Minoprio indicono un concorso creativo al fine di valorizzare opere di progettisti e operatori che lavorano nel settore della progettazione, realizzazione e conservazione dei giardini e del paesaggio.

Il tema del concorso (che chiuderà il 9 febbraio 2020), coordinato dall’architetto Umberto Andolfato (AIAPP), è la realizzazione di un orto-giardino (SKY FARM) su una porzione della copertura del destination center di nuova concezione Caselle Open Mall (COM), ora in fase di sviluppo, sito a Caselle Torinese (TO), nelle vicinanze dell’aeroporto internazionale di Torino Sandro Pertini. Obiettivo del concorso è la creazione di un’ampia area pensile verde (dimensioni area di progetto: 3.900 mq) dedicata all’apprendimento e alla diffusione di nuove tecniche e tecnologie per la coltivazione di piante da fiore e orticole, sia all’aria aperta sia in serra.

Previsti percorsi educativi e multisensoriali, con orti a terra sia tradizionali sia a coltivazione automatizzata, nonché strutture trasparenti per colture idroponiche, aeroponiche e acquaponiche.

L’area verde, accessibile da un ascensore panoramico, accoglierà i visitatori del nuovo mall, nonché associazioni impegnate nel sociale, enti e scuole per progetti didattici, di educazione ambientale e di riabilitazione sensoriale. A tal fine, si prevede la realizzazione di un’area coperta destinata a corsi, attività didattiche e di laboratorio di circa 100 mq dove sviluppare progetti educational. La proposta ideativa dovrà essere a “impatto zero”, a bassa manutenzione e con ampio utilizzo di impianti basso emissivi e materiali vegetali. Oltre alle aree verdi, ma in coerenza con l’ambientazione paesaggistica circostante, è prevista una struttura commerciale (coffe shop e bistrot) coperta con relative pertinenze e un’area all’aperto per la somministrazione di cibo e bevande.

La commissione giudicante, formata da membri indicati da Fondazione Minoprio, Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano, AIAPP Lombardia, Aedes SIIQ e A.U. SATAC SIINQ e Myplant & Garden, valuterà le proposte in base alla coerenza, innovazione, creatività, fattibilità, contenimento dei costi e sostenibilità del progetto, facilità di manutenzione e sicurezza dell’area e dei manufatti proposti. Il 26 febbraio 2020, primo giorno di apertura di Myplant & Garden, saranno annunciati i primi tre classificati. Al vincitore del concorso spetterà un premio di 10.000,00 euro, ai classificati al secondo e terzo posto sarà riconosciuto un rimborso spese di 2.500,00 euro ciascuno.



Bando, info e regolamenti:

Myplant & Garden: https://myplantgarden.com/concorso-d...

Sito interessato: caselleopenmall.com/it/