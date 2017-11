“Make Earth Great Again”, lanciata dal birrificio artigianale indipendente BrewDog, punta a scuotere le coscienze

Una birra salva-clima, creata con acqua che viene detta proveniente da calotte polari in scioglimento. Una sfida lanciata dal birrificio artigianale indipendente BrewDog che, con la sua "birra di protesta", vuole, come si legge in una nota, "scuotere le coscienze e a ricordare ai leader l'importanza dell'impegno nella lotta al cambiamento climatico".

Nata in seguito alla decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dall'Accordo di Parigi, la nuova produzione brassicola contiene ingredienti provenienti dalle aree più colpite dal riscaldamento globale. L'etichetta della bottiglia riporta invece "Questa birra è amara quanto il mondo che ignora il cambiamento climatico", oltre a un avviso che la birra "potrebbe contenere tracce di satira".

BrewDog annuncia anche di aver spedito una cassa di Make Earth Great Again alla Casa Bianca, nella speranza di attirare l'attenzione del Presidente Donald Trump. Gli amanti della birra artigianale possono visitare il bar BrewDog a Shoreditch di Londra per prendere un buon bicchiere di Make Earth Great Again, spillata direttamente dalla bocca di un orso polare. Le bottiglie sono inoltre acquistabili su BrewDog.com e in tantissimi bar e pub dedicati alle birre artigianali in tutto il mondo.

Tutti i proventi generati da Make Earth Great Again saranno donati a 10:10, associazione no-profit dedicata a promuovere disegni di legge atti a contrastare i cambiamenti climatici.