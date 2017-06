Si chiama ReTuna Recycling Gallery. Vestiti e oggetti recuperati sono disponibili in 14 negozi, obiettivo è favorire l'economia circolare

Si trova vicino Stoccolma la ReTuna Recycling Gallery, il primo centro commerciale specializzato nella vendita di prodotti di seconda mano, non un semplice negozio dell'usato ma un vero e proprio centro commerciale del riuso e del riciclo con 14 negozi e un ristorante, ovviamente biologico e a km zero. Si trovano vestiti e oggetti recuperati, riciclati o riparati, inclusi mobili, computer o altre apparecchiature elettroniche fino ai materiali edili. L’obiettivo - raccontano su Italia che cambia - è quello di promuovere il consumo critico e favorire l’economia circolare.

Al suo interno, il centro ha uno spazio dove le persone possono lasciare gli oggetti di cui si vogliono disfare. Qui gli addetti li selezionano, li riparano, li ripuliscono e li rendono pronti per essere rimessi sul mercato. “Le persone che lasciano qui le proprie cose usate – scrive la direttrice del centro sul sito – devono sentire di aver fatto qualcosa di buono per l’ambiente”. Il centro è di proprietà comunale ma i negozi sono gestiti da imprese private e sociali, in modo da dare spazio e opportunità alle start-up dell’artigianato.

Obiettivo del centro commerciale è quello di sperimentare un nuovo modo di fare shopping, senza danneggiare l’ambiente. Tutti i negozi al suo interno sono in linea con lo scopo del progetto perché, come si legge sul sito “sostenibilità significa ottenere di più con le risorse che abbiamo già”. Tra le offerte del centro, nella città di Eskilstuna, è stato pensato anche uno spazio educativo che offre un corso annuale di “progettazione, riciclo e riuso”, vengono poi organizzate anche singole lezioni per perfezionare le tecniche del fai-da-te e si realizzano brevi tour per quanti fossero interessati a raccogliere maggiori indicazioni sul funzionamento del progetto.