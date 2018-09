La cassa è in acciaio inossidabile riciclato; il cinturino di pelle è conciato al vegetale. Il progetto ha raccolta 260mila euro, dieci volte più di quanto chiedevano i promotori

Si chiama Awake Watch ed è un orologio alimentato a energia solare, con un meccanismo prodotto in Giappone. Lo hanno realizzato i francesi Lilian e Fred, che lo hanno presentato un mese fa sulla piattaforma di raccolta fondi Kickstarter. L'obiettivo era arrivare a 26mila euro per avviare la produzione: ne hanno raccolti ben 260mila.

La cassa è in acciaio inossidabile riciclato e anche i cinturini, di vari materiali, sono pensati con attenzione per l'ambiente: uno, per esempio, è fatto in fibre di nylon ricavate dalla plastica riciclata proveniente dalla raccolta nei mari del Sudest asiatico. Il cinturino di pelle proviene invece dall'Italia ed è conciato al vegetale, usando il tannino al posto delle sostanze chimiche.

C'è poi una versione in gomma naturale e una in maglia milanese di acciaio inossidabile riciclato nei colori argento, oro e nero. Le finiture si abbinano ai quadranti in due dimensioni e quattro tinte: blu, verde, marrone sequoia e grigio-nero. L'orologio è impermeabile fino a 100 metri e ha un packaging di carta riciclata. Chi l'ha prenotato su Kickstarter, per una cifra intorno ai 200 euro, lo riceverà a partire da novembre.