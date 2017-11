Il trasporto merci ha imboccato la via del gas. Il premio è andato a Volvo Fh Lng

Sono stati proclamati ad Ecomondo i vincitori dello Sustainable Truck of the Year, il premio promosso dalla rivista specializzata Vado e Torno in collaborazione con il Politecnico di Milano, giunto alla seconda edizione. Tre le categorie del premio, tre i vincitori. E tutti e tre con la scocca a motore alimentato a metano. Segno che il trasporto merci ha imboccato la via del gas, con successo.

Ecco i premi: Sustainable Truck of the Year 2018 TRACTOR è andato a Volvo Fh Lng per avere alzato decisamente l'asticella nella trazione a gas naturale. Sustainable Truck of the Year 2018 DISTRIBUTION a Scania P Cng. La sostenibilità intesa come impegno di Scania finalizzato a rendere sempre più leggera l'impronta dell'autotrasporto sull'ambiente, è una mission sulla quale il costruttore svedese sta dichiaratamente puntando forte. Sustainable Truck of the Year 2018 VAN è andato invece a Iveco Daily Natural Power Hi-Matic.