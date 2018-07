Il riconoscimento è arrivato dalla prestigiosa rivista statunitense Travel + Leisure. Quarto in Europa, è tra i primi 50 nel mondo

Borgo Egnazia, meraviglioso luogo in Puglia, tra la Valle d’Itria e il mar Adriatico, sale sul gradino più alto del podio nella categoria Top Italian Resort alla 23ma edizione dei World’s Best Awards della rivista Travel + Leisure.

Il magazine statunitense, un’autorità del settore turismo e lifestyle, ha chiesto ai lettori di condividere e valutare le migliori esperienze di viaggio in hotel, resort, navi da crociera, aeroporti, città, isole e spa, raccogliendo i pareri di oltre 300mila persone, che hanno inviato i loro voti nelle varie categorie. Uno straordinario riconoscimento per la destinazione pugliese, che si aggiudica anche il quarto posto nella categoria Top 10 European Resort Hotels e si conferma inoltre tra i Top 100 hotel di tutto il mondo (al 43mo posto).



“Questo è uno straordinario riconoscimento per Borgo Egnazia e per la Puglia, una regione che è cresciuta fino a diventare una destinazione turistica internazionale”, ha dichiarato Aldo Melpignano, proprietario e Managing Director di Borgo Egnazia. “Siamo estremamente orgogliosi e onorati di essere stati scelti da Travel + Leisure come il miglior hotel in Italia e come uno dei migliori resort in Europa, mentre continuiamo a lavorare su un modello innovativo di turismo, ospitalità e benessere, profondamente radicato e connesso con la nostra terra d’origine”.