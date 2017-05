A Stanbrook Abbey sono stati montati pannelli solari, un impianto di riscaldamento alimentato a cippato di legno e luci a basso consumo. L’opera è costata 7,5 milioni di sterline

Sulle colline inglesi dello Yorkshire sorge il primo convento eco-sostenibile al mondo. Così, almeno, sostengono le suore benedettine che lo abitano dal settembre del 2015, quando sono finiti i lavori, costati la bellezza di 7 milioni e mezzo di sterline.



Il monastero si chiama Stanbrook Abbey e, come riporta il quotidiano inglese Guardian, è stato progettato dallo studio dell'architetto Feilden Clegg Bradley. L'edificio, che ha richiesto diversi anni di lavori, fa della sostenibilità ambientale ed energetica il suo punto di forza. Illumina i locali con pannelli solari, si riscalda con un impianto alimentato a cippato di legno (pellet), ed è dotato di serbatoi di raccolta dell'acqua piovana.



Costruito con materiali naturali, ha un elevato isolamento termico e giardini pensili a sedum sul tetto. Le luci sono a basso consumo e gli elettrodomestici in classe energetica A. Le suore hanno anche un orto e alcune galline; con essi soddisfano i consumi di uova, ortaggi e frutta. “La sostenibilità è qualcosa che la comunità ha da tempo preso a cuore, per preservare la creazione di Dio in tutta la sua gloria”, spiegano le benedettine sul sito internet del convento.