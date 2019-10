Waste travel 360, il viaggio virtuale per le scuole nel mondo dei rifiuti, è partito da Oriolo Romano nel viterbese

È partito da Oriolo Romano (VT) la terza edizione nazionale del Waste Travel 360° 2019, il primo progetto di realtà virtuale dedicato all’economia circolare. Attraverso visori di ultima generazione, i ragazzi delle scuole elementari e medie di tutta Italia potranno immergersi in un affascinante tour che li condurrà negli impianti di valorizzazione dei rifiuti, considerati non più come scarti ma come importanti risorse dagli infiniti usi e dal grande valore.

Il progetto, ideato da Ancitel Energia e Ambiente con il supporto tecnico della start up Pearleye HD Virtual Tour e il contributo dei più grandi Consorzi di filiera, nella prima tappa ha coinvolto gli studenti di IV, V primaria e prima media dell’Istituto Comprensivo Bassano Romano. Durante la giornata, gli studenti hanno avuto la possibilità di imparare, divertendosi, le buone pratiche di raccolta differenziata, acquisendo la conoscenza del ciclo di vita del rifiuto nel passaggio a materia prima seconda.