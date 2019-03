L'auspicio di Elettricità Futura, ANEV e Coordinamento FREE è che il decreto, lungamente atteso dall'intera filiera delle rinnovabili, possa essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale nelle prossime settimane

Il primo decreto rinnovabili inviato dal Governo italiano, il cosiddetto DM FER 1, dovrà essere valutato positivamente dalla Commissione Europea. È la speranza che Elettricità Futura, ANEV e Coordinamento FREE esprimono in una nota.



L'auspicio è che il decreto, lungamente atteso dall'intera filiera delle rinnovabili, possa essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale nelle prossime settimane per permettere al settore elettrico di riprendere finalmente a investire, dopo diversi anni di rallentamento, rinviando eventualmente al DM FER 2 le questioni irrisolte. Allo stesso tempo le Associazioni credono sia opportuno accelerare, per quanto possibile, la predisposizione del primo bando per aste e registri, recuperando in questo e nei bandi successivi i contingenti inizialmente previsti per il mese di gennaio.



È noto che gli obiettivi al 2030 definiti dalla Direttiva RED 2 e dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) sono sfidanti per le fonti rinnovabili. In tale contesto, il DM FER 1 rappresenta il primo fondamentale tassello per avviare un ciclo di investimenti di oltre 80 miliardi di euro fino al 2030 in impianti di generazione, reti e sistemi di accumulo, con le imprese elettriche italiane in prima linea nel percorso di decarbonizzazione dell'economia nazionale.