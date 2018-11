Inaugurato al Tecnopolo della città emiliana il cantiere dove sorgeranno la sede di ECMWF, proveniente da Reading, e la nascente agenzia meteo nazionale

Sorgerà a Bologna il Data center del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF, European Centre for medium range weather forecasts). Entro il 2020 saranno elaborati e conservati proiezioni e monitoraggi da tutta Europa che serviranno ad effettuare le previsioni meteo. Il trasferimento da Reading, la sede britannica dove pare non ci fosse più spazio, è andato in porto grazie a un buon lavoro di squadra (una volta tanto) che ha coinvolto governo, regione e università, riuscendo così a battere la concorrenza e ad ospitare la sede europea dell’ECMWF, l’istituto continentale di meteo che traccia gli scenari stagionali.



Nella città emiliana sono stati avviati i lavori di riqualificazione di un’intera area del cosiddetto Tecnopolo, dove sorgeva un tempo la manifattura tabacchi che in futuro ospiterà il gotha delle previsioni del tempo: non solo l’ECMWF, ma anche la nascente agenzia Italia del meteo, che emetterà le previsioni nel breve, e la sede della protezione civile regionale. Presenti, tra gli altri, il presidente del Consiglio di ECMWF, Jorge Miguel Alberto de Miranda, il direttore generale di ECMWF, Florence Rabier e il Sottosegretario al ministero degli Affari esteri, Manlio di Stefano.



“L’Emilia-Romagna ha davvero posto le basi - ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini - per diventare la piattaforma europea dell’innovazione e della ricerca. Senza dimenticare che le capacità, tecnologiche, scientifiche e professionali che si attiveranno col Centro meteo europeo serviranno anche in un campo fondamentale come il contrasto ai cambiamenti climatici e alla tutela ambientale, che ha visto poche settimane in California fa la nostra Regione entrare nel direttivo di vertice di Under2Mou, l’alleanza internazionale di Stati e Governi regionali che si batte per il taglio delle emissioni climalteranti in atmosfera”.

“Il Tecnopolo di Bologna si pone come hub della Rete dei tecnopoli, una realtà concreta per la ricerca e innovazione produttiva distribuito su tutta la regione: 81 laboratori della rete alta tecnologia, 14 centri di ricerca accreditati, 10 tecnopoli in 14 sedi fisiche, aree di coworking, incubatori a laboratori per la produzione digitale della Regione Emilia-Romagna - ha spiegato l’assessore alle Attività produttive Palma Costi -. Gli investimenti sulla ricerca applicata e l’innovazione hanno sempre caratterizzato la nostra Regione, fin dal 2002 quando, per prima in Italia, fu approvata la legge regionale per la ricerca e l’innovazione. Molte le azioni previste, ma con un’unica direzione di intervento: la creazione di un sistema per la ricerca applicata e l’innovazione, in grado di valorizzare le molte vocazioni regionali e di integrare in modo virtuoso ricerca, innovazione, imprese, istituzioni”.