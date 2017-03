Missione europea di Sentinel 2B, lanciato dalla base dell’Esa in Guyana francese, con razzo Vega progettato, sviluppato e realizzato in Italia

È partito a bordo di un razzo Vega il satellite Sentinel 2B, la nuova sentinella europea per monitorare lo stato di salute delle aree verdi del pianeta. Il lancio è avvenuto il 7 marzo alle 2,49 ora italiana dalla base di Kourou (Guyana Francese) e ha raggiunto l'orbita prestabilita a 786 chilometri di altezza in circa 58 minuti.



Sentinel 2B è il quinto tassello della costellazione di satelliti del programma Copernicus sviluppato da Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione Europea.



Esattamente 57 minuti e 57 secondi dopo il lancio, il satellite è stato rilasciato con successo nell'orbita corretta dal quarto e ultimo stadio del lanciatore Vega. A sancire il nono successo consecutivo del razzo europeo progettato, sviluppato e realizzato in Italia da Avio attraverso la controllata Elv (partecipata al 30% dall'Agenzia spaziale italiana), è stato l'arrivo dei primi segnali arrivati poco dopo l'apertura del pannello solare.



“Con il successo della missione di oggi - ha commentato Giulio Ranzo, amministratore delegato di Avio - il lanciatore Vega continua a dimostrare affidabilità e flessibilità. è il terzo volo di Vega in meno di sei mesi, un dato che dimostra la capacità di poter fare lanci anche con una frequenza molto alta”.



“Questa è l'Europa che ci piace - ha detto Roberto Battiston, presidente Asi - , quella che mostra di essere capace di sviluppare tecnologie all'avanguardia. è anche l'Italia che ci piace, che dimostra le sue competenze con tecnologie di lancio che tutti iniziano ad invidiarci”.