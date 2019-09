2mila in Italia e 333 in Lombardia le startup innovative nei settori green secondo la Camera di Commercio di Milano. Una startup innovativa su sei punta sull’ambiente

Sono quasi 2mila in Italia e 333 in Lombardia le start-up innovative nei settori green. Lo evidenzia un’elaborazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi sui dati del registro delle start-up innovative. Su un totale di 10mila start-up innovative in tutti i settori in Italia (+11% in un anno), quasi 3mila sono concentrate in Lombardia (+17%). Milano è prima, seguita da Roma con 132, Napoli con 75, Torino, Bologna, Trento, Bergamo tutte con circa 50. Tra le lombarde circa 40 a Brescia. Tra i principali settori le certificazioni, i collaudi e controlli, con 162 start-up innovative in Italia di cui 18 a Milano, la consulenza agraria con 145, la fabbricazione di pile e elettrodomestici con 104 di cui 11 a Milano, la fornitura di energia, gas e acqua con 93.

Tra gli innovatori nell’ambiente, imprenditori, professionisti e lavoratori di queste imprese, uno su dieci è giovane sia in Italia che in Lombardia, il 35% in Italia sono laureati (a Milano il 35%, a Bergamo quasi il 40%), le donne pesano l’11% e il 7,5% in Lombardia per il dato di Milano che si ferma al 6%, la metà ha una forte propensione alla ricerca e il 55% a Milano, il 6% ha un maggiore numero di addetti, diventa il 7% in Lombardia e l’11% a Milano.

Dice Massimo Dal Checco, consigliere della Camera di commercio e amministratore unico di Innovhub Stazioni Sperimentali per l'Industria: “Come partner europeo nella rete EEN, Enterprise Europe Network, puntiamo a promuovere ricerca e innovazione con questo incontro dedicato ai settori ambientali. Un rapporto in crescita quello tra ambiente e tecnologia, come si vede dalle startup innovative, che in un caso su sei seguono proprio questi temi e settori. Ci affianchiamo alle imprese con un supporto diretto e personalizzato, per far crescere ricerca e innovazione, alla base della competitività in Italia e all’estero. Positiva la partecipazione dei giovani a questi settori e la connessione tra università e ricerca, che puntiamo a rafforzare”.

Innovhub Stazioni Sperimentali per l'Industria partner di Enterprise Europe Network è l'Azienda partecipata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza e Lodi, che svolge attività di ricerca applicata, consulenza tecnico-scientifica e testing industriale e promuove sul territorio e fornisce servizi nell'ambito della progettazione europea e dei finanziamenti all'innovazione, con un’attenzione particolare alle PMI. Si avvale di 14 laboratori scientifici e circa 100 esperti. Innovhub SSI partecipa direttamente a numerosi progetti di R&D (impieghi avanzati di biomasse, utilizzo di materie prime alternative per la produzione di energia, imballaggi, biomateriali per applicazioni mediche, tecnologie per combustibili, etc.). L'Azienda si articola in quattro aree tecniche dotate di attrezzature moderne e laboratori altamente specializzati: carta, cartoni e paste per carta, combustibili, oli e grassi, seta.

