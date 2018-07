Lo evidenzia il rapporto dell'Agenzia europea dell'ambiente sullo stato delle acque 2018. Lo status chimico di quelle sotterranee è invece inferiore alla media

Le acque di superficie in Italia presentano una qualità superiore a quella di altre economie sviluppate dell'Ue. E' quanto emerge dal rapporto dell'Agenzia europea dell'ambiente (Aea) sullo stato delle acque 2018, che evidenzia tuttavia come lo status chimico di quelle sotterranee sia inferiore alla media.



In Italia - rivela il report - il 41% dei bacini monitorati presenta uno status ecologico buono o elevato, contro il 39% della media europea, mentre il 14% è “povero” contro l’11% della Ue. Rispetto alle acque di superficie, la situazione di quelle di falda si presenta generalmente migliore in Europa, ma non in Italia. Nell'Ue il 74% delle acque sotterranee è in buono stato dal punto di vista chimico, il 58% in Italia, dove è classificato come 'povero' il 34% dei corpi idrici monitorati. Il rapporto dell'Aea fornisce una valutazione aggiornata dello stato di salute di oltre 130mila corpi idrici superficiali e sotterranei monitorati dagli Stati membri dell'Ue, sulla base dei dati acquisiti e riportati da oltre 160 piani di gestione dei bacini idrografici 2010-15.



Secondo l'Aea, solo il 39% di laghi, fiumi, acque costiere ed estuari europei raggiunge uno stato ecologico 'buono' o 'elevato', con particolari problemi nelle aree densamente popolate del centro-nord Europa (Benelux e Germania settentrionale) e del Regno Unito.