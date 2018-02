Tra le proposte anche volture rapide, sostegno ai prosumer e misure per la cooperazione in caso di black-out

Più trasparenza nelle bollette dell'energia, cambi di operatore in 24 ore e sostegno ai consumatori che producono in proprio energia elettrica da immettere nella rete.



Sono alcune delle misure approvate dalla Commissione industria dell'Europarlamento, parte del pacchetto energia pulita. Una volta approvati gli emendamenti in plenaria, potrà cominciare il negoziato tra Commissione, Consiglio ed Europarlamento affinché le nuove regole diventino definitive.



Nello specifico, gli europarlamentari chiedono bollette più chiare e volture che - dal 2022 - devono essere possibili in 24 ore in tutta l'Ue, agevolazioni per la creazione di reti locali di produttori-consumatori di energia e misure per la cooperazione in caso di crisi di approvvigionamento energetico.