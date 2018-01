L’allarme è della Commissione Energia della Camera dei Lord che parla di rischio taglio degli investimenti e aggravio dei costi dell'approvvigionamento

La Brexit potrebbe rendere il Regno Unito più vulnerabile alle carenze di approvvigionamento energetico, con il rischio di far impennare le bollette dell'elettricità e del gas. L’allarme, ripreso dal Guardian è stato lanciato dalla commissione Energia e Ambiente della Camera dei Lord.

Uscire dall'Unione Europea ridurrà infatti l'influenza della Gran Bretagna sulle regole energetiche e getterà l'incertezza sui futuri investimenti europei nelle infrastrutture energetiche del Regno Unito, hanno detto i pari in una relazione.

Lord Teverson, presidente della sottocommissione UE, energia e ambiente, ha affermato che l'impatto sui prezzi dell'energia potrebbe essere significativo. "Il maggior isolamento e la mancanza di integrazione significa rendere il trading di energia meno efficiente, facendo salire i prezzi al dettaglio", ha detto al Guardian.

Nonostante ciò, la Gran Bretagna e l'UE fino ad oggi sono state sempre più interconnesse in materia di energia, grazie ai quattro elettrodotti verso il continente, ai quali se ne aggiungeranno altri otto nei prossimi anni. Il rapporto, tuttavia, afferma che il Regno Unito, con la decisione di lasciare il mercato interno dell'energia dell'UE, progettato per rimuovere le barriere commerciali e armonizzare il commercio di energia tra gli stati membri, è stato pesantemente criticato dalle compagnie energetiche presenti sul mercato d’Oltremanica. Da parte sua la Commissione ha esortato le aziende a pubblicare una valutazione delle conseguenze per i prezzi dell'energia.

Essere al di fuori dell'UE - si legge nel report - significa tra l’altro che il Regno Unito "potrebbe essere più vulnerabile a fornire penuria in caso di condizioni meteorologiche estreme o interruzioni di produzione non pianificate".

La Gran Bretagna del dopo-Brexit, come la Norvegia e la Svizzera, troverà dunque la propria influenza sulle regole energetiche "severamente limitate", hanno detto i pari.

Il rapporto ha infine messo in guardia contro le conseguenze - improbabili ma altamente dannose -del fatto che il Regno Unito non abbia messo in atto un nuovo regime per sostituire l'Euratom, il trattato di cooperazione nucleare dell'UE, che il governo ha deciso di lasciare. "Potrebbe essere un problema reale", ha concluso Teverson.