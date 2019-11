È quanto emerge dall'analisi dei bilanci delle Società di elettricità gas e petrolio presenti in Italia, realizzato dal Centro Studi CoMar

Le società dell’energia sono cresciute negli ultimi anni. È quanto emerge dall'analisi dei bilanci delle Società dell'energia in Italia, realizzato dal Centro Studi CoMar, considerando le Società, di diritto Italiano, che producono, distribuiscono e vendono elettricità e gas, ma anche petroli e carburanti. Tutti con il segno positivo i principali parametri tra il 2017 e il 2018: crescono fatturato (+ 9,2%), utili (+ 24,3%), numero dipendenti (+ 4,9%), ma anche debiti (+ 6,5%), 19 le aziende quotate. Giunto alla quarta edizione, lo studio confronta l'andamento anno su anno e nel quinquennio tra il 2014 e il 2018. I dati evidenziano che il fatturato complessivo è stato di 291,5 miliardi di euro, in aumento di 24,5 miliardi (+ 9,2%) rispetto ai 267 del 2017, ma in diminuzione del 5% rispetto ai 306,9 miliardi del 2014;

Il margine operativo netto è stato di 28,4 miliardi di euro, anch'esso in aumento, del 24,3%, ovvero di 5,6 miliardi, sui 22,8 miliardi del 2017 e in aumento del 22,8% rispetto ai 23,2 miliardi del 2014. Dell'andamento dei suddetti valori ne ha risentito, in percentuale, il rapporto tra margine operativo netto e fatturato, che è risalito, passando dall'8,6% del 2017 al 9,7% del 2018, un dato ben superiore non solo al 7% registrato nel 2014, ma anche a quelli di ognuno degli ultimi quattro anni. Gli addetti delle Società considerate sono aumentati, dai 174.054 del 2017 ai 182.584 di fine 2018 (+4,9%) e di oltre 12.000 unità (+7,1%), rispetto ai 170.463 del 2014, il fatturato per dipendente è stato di 1.596.824 euro nel 2018, in aumento rispetto ai 1.534.156 del 2017 e comunque inferiore sui 1.801.516 del 2014.

I debiti finanziari, tra il 2017 e il 2018, si sono incrementati del 6,5%, crescendo di 8,8 miliardi, da 135,8 a 144,6 miliardi di euro; e lo stock complessivo è in aumento dell'4,29% anche sui 138,7 del 2014; il rapporto tra debiti finanziari e fatturato è stato del 49,6% nel 2018, sostanzialmente in linea con gli ultimi anni, ma comunque superiore al 45% del 2014; le società dell'energia quotate sono 19.

Per quanto riguarda le classifiche delle singole aziende esaminate nello studio CoMar, sempre con riferimento ai bilanci 2018: Eni si colloca al primo posto per fatturato, superando Enel; nei primi dieci posti per fatturato, vi sono 7 Società con il primo azionista Italiano e 3 Società, sempre di diritto Italiano, ma controllate da holding estera; delle prime 10 nazionali, 8 sono a controllo pubblico; le maggiori Società Italiane dell'energia controllate da holding estera sono Esso Italiana, Edison, Kuwait Petroleum Italia, Tamoil Italia; le Società con il migliore rapporto “fatturato per dipendente” risultano Edelweiss Energy Holding, GSE Gestore Servizi Energetici, Alpha Trading; le Società con il migliore rapporto “debiti finanziari su fatturato” sono Edelweiss Energy Holding, Estenergy, Fin.Re.

Lo Studio evidenzia, inoltre, come la dimensione aziendale e la conseguente capacità di investimento e di relazionarsi con la base clienti, famiglie o imprese, sia sempre più un fattore di successo, in un quadro competitivo sfidante, anche considerando i processi di liberalizzazione e di sviluppo tecnologico in corso.

Pur essendo un settore ancora labour intensive, come conferma la stessa crescita del numero dei dipendenti negli ultimi anni, il processo di digitalizzazione atteso porterà inevitabilmente l'emersione di esuberi e la necessità di rimodulare composizione e competenze della forza lavoro.