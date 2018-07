Il gas è prodotto per fermentazione di scarti agricoli e di rifiuti organici. L'ad Alverà: “È il nostro primo passo nelle rinnovabili”

La Snam, attraverso la controllata Snam4Mobility, ha acquistato per un valore di circa 4 milioni di euro il 70% di Ies Biogas, una delle principali aziende italiane nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di biogas e biometano con una quota di mercato superiore al 10%.

Fondata nel 2008 a Pordenone e con un fatturato 2017 superiore ai 20 milioni, Ies Biogas ha realizzato fino a oggi più di 200 impianti su tutto il territorio nazionale. Negli ultimi anni la società ha sviluppato progetti anche fuori dall’Italia. L’acquisizione consentirà a Snam di realizzare impianti di biometano, facendo leva sulle competenze di Ies Biogas, e di favorirne l’utilizzo nel settore dei trasporti.

Il biometano deriva dal processo di purificazione del biogas ottenuto dalla fermentazione di prodotti e sottoprodotti della filiera agricola e agroindustriale e dalla frazione organica dei rifiuti urbani. La Snam conferma che "il biometano può essere immesso nell'infrastruttura di trasporto del gas naturale" e, secondo studio commissionato a Ecofys dal consorzio europeo Gas for Climate, che oltre Snam comprende altre otto aziende e associazioni, "la produzione e l'utilizzo di biometano e altri gas rinnovabili nelle infrastrutture esistenti consentirebbe all'Europa di centrare gli obiettivi climatici dell'Accordo di Parigi, risparmiando circa 140 miliardi di euro l'anno entro il 2050".

“Questa acquisizione – commenta l’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà – è il nostro primo passo nell’energia rinnovabile e conferma la nostra ambizione di essere un leader nella transizione energetica. Il biometano e le altre forme di gas rinnovabile daranno un contributo essenziale alla riduzione di anidride carbonica, in Italia e non solo. Nel nostro Paese c’è un grande potenziale per sviluppare una filiera del biometano, a beneficio dell’ambiente, dei consumatori, dell’agricoltura e della mobilità sostenibile. Auto, bus, camion e navi alimentati a biometano garantiranno prestazioni, risparmio e tutela dell’ambiente”.