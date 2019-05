Il fatturato è in crescita principalmente per effetto dei maggiori ricavi ottenuti da Enel Green Power grazie alle attività di trading di energia elettrica in Italia, Cile e Romania

Enel ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile netto pari a 1,256 miliardi di euro, in crescita del 7,4% rispetto ai 1,169 miliardi del primo trimestre 2018. L'utile netto ordinario del gruppo è pari a 1,159 miliardi di euro, in progressione dell'11,3% rispetto ai 1,041 miliardi nel primo trimestre 2018. Lo rende noto l'Enel dopo che il Cda, presieduto da Patrizia Grieco, ha esaminato ed approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019.

I ricavi si attesta a 20,891 miliardi, in crescita del 10,3% rispetto ai 18,946 miliardi. Il fatturato è in crescita principalmente per effetto dei maggiori ricavi ottenuti da Enel Green Power, per attività di trading di energia elettrica in Italia, Cile e Romania, per vendita di combustibili in Italia e per le variazioni di perimetro, in particolare per l’acquisizione di Eletropaulo (oggi Enel Distribuiçao Sao Paulo).

L'ebitda è pari a 4,548 miliardi di euro, in progressione del 12,7% rispetto ai 4,037 miliardi del primo trimestre 2018. E' in aumento soprattutto per la crescita delle rinnovabili, per i migliori margini nella distribuzione a seguito dell’acquisizione di Enel Distribuiçao Sao Paulo, per miglioramenti regolatori, per migliori margini nelle attività di generazione e trading in Italia e per la riduzione dei costi operativi dovuta prevalentemente alla prima applicazione del principio contabile Ifrs 16.

Le vendite di energia elettrica nel primo trimestre 2019 di Enel ammontano a 77,1 TWh e registrano un incremento di 4,8 TWh (+6,7%) rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente. Le vendite di gas naturale sono pari a 4 miliardi di metri cubi, in lieve decremento rispetto all’analogo periodo del 2018.

L’energia netta prodotta dal gruppo Enel nel primo trimestre 2019 è pari a 59,1 TWh , con un decremento di 3,1 TWh rispetto al valore registrato nel primo trimestre del 2018 (-5%), da attribuire principalmente ad una minore produzione in Italia ed in Spagna.

L’energia elettrica trasportata sulla rete di distribuzione del gruppo Enel nel primo trimestre 2019 si attesta a 127,3 TWh, di cui 57,3 TWh in Italia e 70 TWh all’estero. I volumi di elettricità distribuita in Italia sono aumentati di 0,1 TWh (+0,1%) rispetto al valore registrato nell’analogo periodo del 2018. L’elettricità distribuita all’estero è pari a 70 TWh, con un incremento di 11,1 TWh (+19%) rispetto allo stesso periodo del 2018, principalmente in Brasile (+11,5 TWh).



"Nel 2019 prevediamo di accelerare gli investimenti, focalizzandoci sulle rinnovabili in Nord America, oltre a proseguire il nostro importante investimento nelle reti, principalmente in Italia e in Sud America e si prevede che la generazione di flussi di cassa rimanga consistente per tutto il periodo". Così l'ad di Enel, Francesco Storace, ha commento i risultati del primo trimestre dell'anno.