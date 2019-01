Elettricità, Gpl, metanauto, alcol, biodiesel sono il 16% in Polonia, il 10% in Lituania e l'8% sia in Italia sia in Lettonia

La Polonia è il Paese dell'Unione europea dove si è registrato il più alto l'uso di combustibili alternativi, diversi da benzina e diesel, per le auto private nel 2016. Lo segnalano dati di Eurostat.

Secondo l'ufficio statistico dell'Ue, l'uso di combustibili alternativi ha toccato il 16% in Polonia, il 10% in Lituania e l'8% sia in Italia sia in Lettonia. I carburanti alternativi includono, tra gli altri, elettricità, Gpl, metano, alcol, mix di alcol con altri carburanti, idrogeno, biofuel (biodiesel).

Benzina in testa - Eurostat ha informato che, nel 2016, più della metà delle auto in 15 dei 24 Paesi Ue erano alimentate a benzina, con le percentuali più alte registrate a Cipro (86%), in Finlandia (75%) e Ungheria (70%). Le auto diesel erano più popolari in Francia (69%), Lituania (65%), Lussemburgo (64%), Austria e Spagna (entrambe 57%), Portogallo (54%) e Lettonia (53%).