Procedura di infrazione contro l’imposta regionale introdotta nel 2012 dal Governo Monti

La Commissione europea vuole che l'Italia elimini l'imposta regionale sulla benzina perché sarebbe contraria al diritto dell'Unione. La richiesta è stata messa per iscritto in una lettera di messa in mora inviata alle autorità italiane, prima tappa della procedura d'infrazione che, nel suo ultimo stadio, potrebbe portare il Paese davanti alla Corte di giustizia Ue.

L'Irba (Imposta regionale sulla benzina per autotrazione) fu introdotta ai tempi del Governo Monti ed è in vigore dal 1° gennaio 2012 e corrisponde a una tassa di circa 2 centesimi su ogni litro di carburante erogato.

Si tratta di un'imposta che "non persegue scopi specifici, ma punta solo a obiettivi di bilancio, cosa contraria al diritto dell'Unione", scrive la Commissione in una nota.

L'Italia ha ora due mesi per rispondere all'invito di Bruxelles, che potrebbe anche decidere di portare avanti la procedura d'infrazione inviando a Roma un parere motivato.