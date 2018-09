Il ministro dell’Ambiente ha detto che dovrà essere adottato un nuovo sistema per tracciare rifiuti speciali

“L'attuale sistema per il controllo della movimentazione dei rifiuti speciali, il Sistri, non ha funzionato e dovremo andarlo in pensione”. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, in una intervista al portale di Tiscali, aggiungendo che "entro la prossima primavera entrerà in funzione un nuovo sistema di tracciabilità basato sul gps”.



"Da ministro, credo che vada ripensato il sistema di controllo ambientale dei rifiuti - ha detto Costa -. Quello attuale si chiama Sistri, ed è in vigore da una decina di anni. Dobbiamo riconoscere che Sistri non ha funzionato. Entro la prossima primavera entrerà in funzione un nuovo sistema di tracciabilità dei 140 milioni di tonnellate di rifiuti speciali che si movimentano in Italia". Secondo il ministro, "quasi tutti i mezzi sono dotati di gps e rilevatori satellitari e vanno messi in rete".