Si faranno le strutture di contrada Timpazzo a Gela e di contrada Pace a Messina

Il governo regionale siciliano prova a fare sul serio sulla delicata questione dell'emergenza rifiuti, annunciando che sono al via due nuovi impianti tecnologici per il Trattamento meccanico biologico dei rifiuti a supporto della raccolta differenziata.



Il primo di questi due impianti - leggiamo su La Sicilia - sarà costruito in contrada Timpazzo, a Gela, il cui appalto è stato aggiudicato all'Ati "Consorzio Integra-Consorzio Stabile Agorà", con un ribasso del 12,67% per un importo di 21,407 milioni di euro, oltre 310mila euro per la progettazione esecutiva.



Il secondo impianto è quello di contrada Pace a Messina, dove è stato superato il contenzioso che non permetteva il prosieguo dell'appalto, già aggiudicato, e dove verrà realizzata una piattaforma che entro un anno potrà entrare in funzione, per il trattamento dei rifiuti compost, differenziato e indifferenziato. In entrambi i casi, spiega in un comunicato la Regione siciliana, si tratta di impianti necessari al pretrattamento del rifiuto indifferenziato e al compostaggio della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata, in modo tale da diminuire la quantità finale di rifiuti che vanno in discarica.



L' impianto di Gela avrà una potenzialità di 280 tonnellate di rifiuto indifferenziato al giorno e di 80 tonnellate per la frazione organica. Il termine di conclusione dei lavori è previsto in 8 mesi. L'avvio dei lavori per la nuova vasca, all'interno della stessa piattaforma di Timpazzo, è invece previsto per il prossimo mese di febbraio, dopo la bonifica dagli ordigni bellici presenti nella zona.