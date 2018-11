Positivo solo il trend mensile di settembre del fotovoltaico. Boom dell'idroelettrico. Lo evidenziano i dati dell'Osservatorio di Anie Rinnovabili

Forte calo nei primi nove mesi del 2018 delle nuove installazioni di fotovoltaico, eolico e idroelettrico, che raggiungono complessivamente circa 630 MW, vale a dire l'8% in meno rispetto al 2017. Lo riferisce l'Osservatorio Fer di Anie Rinnovabili. Positivo il trend mensile del fotovoltaico, che nel mese di settembre supera i 42 MW raggiungendo quota 300 MW complessivi (-7% rispetto allo stesso periodo del 2017). In aumento, invece, il numero di unità di produzione connesse (+7%), frutto delle politiche di autoconsumo e di defiscalizzazione, vale a dire la detrazione fiscale per il cittadino e il super ammortamento per le imprese.

Gli impianti di tipo residenziale (fino a 20 kW) costituiscono il 53% della nuova potenza installata nel 2018. A settembre è andato bene anche l'eolico, che con oltre 69 MW raggiunge i 207 MW complessivi nel 2018. Le installazioni risultano comunque in calo (-34%) rispetto allo stesso periodo del 2017. Per questo comparto si registra un notevole decremento (-96%) anche delle unità di produzione, dovuto al fatto che lo scorso 31 dicembre 2017 si è chiusa la finestra per l'accesso diretto degli impianti di piccolissima taglia.

Nonostante nel mese di settembre siano stati attivati soltanto 0,5 MW di nuovi impianti, risulta invece molto positivo il 2018 per l'idroelettrico, che si attesta sui 122 MW complessivi (+138% rispetto ai valori registrati nei primi nove mesi del 2017). Si registra invece un decremento per le unità di produzione (-67%). Analizzando i dati congiunturali dei trimestri del 2018, è evidente l'exploit nel periodo luglio-settembre, con ben 296 MW installati. Rispetto al secondo trimestre del 2018, risultano in crescita tutti e tre i comparti (+8% fotovoltaico, +41% eolico, +330% idroelettrico).