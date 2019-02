Sarà il primo operatore fotovoltaico in Italia, con 800 MW di energia solare distribuiti su oltre 300 impianti

Il fondo F2i può assumere il controllo completo di EF Solare, il primo operatore fotovoltaico in Italia, con 800 MW di energia solare distribuiti su oltre 300 impianti in 17 regioni del nostro Paese. In queste ore è arrivato infatti il via libera dell’Antitrust alla cessione al fondo, che già deteneva la metà delle quote, dell’altro 50% del pacchetto, detenuto da Enel Green Power.

Per l’Autorità, “l’operazione non determina effetti rilevanti rispetto al mercato della produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica in nessuna delle macro-zone coinvolte, in quanto, in base alle stime delle quote di mercato fornite dalle Parti, nell’ultimo triennio il gruppo F2i risulta detenere in ciascuna di queste una quota di mercato mai superiore al 10%, sia in termini di capacità installata sia di produzione”.

“EF Solare – si legge nel provvedimento n. 27506 dell’AGCM – detiene una quota di mercato sempre inferiore al 5%. Peraltro, ai fini della valutazione della presente operazione, va rilevato che l’acquisizione del controllo esclusivo di EF Solare inciderà sulla quota di mercato detenuta da F2i in maniera del tutto marginale, considerato che F2i già controllava congiuntamente EF Solare, detenendone il 50% del capitale sociale”.