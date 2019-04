Si compone di 60 turbine eoliche, costruite in tempi record (14 mesi) e ha una capacità di 385 megawatt. L'inaugurazione avvenuta alla presenza della cancelliera Merkel

È stato inaugurato il mega parco eolico di Arkona, nel Baltico, che punta all'approvvigionamento energetico per 400mila abitazioni, nonché a traghettare il Paese verso gli obiettivi posti sulla riduzione delle emissioni. Il parco si trova 35 chilometri a nord-est dell'isola di Ruegen ed è operato dalla tedesca Eon e dalla norvegese Equinor.



Si compone di 60 turbine eoliche, costruite in tempi record (14 mesi.) e ha una capacità di 385 megawatt. Lo scorso anno più del 40% dell'energia elettrica per la Germania è stata generata da fonti rinnovabili e Berlino punta ad arrivare al 65% entro il 2030, nell'ambito del suo impegno nella riduzione delle emissioni.



La cancelliera tedesca Angela Merkel, presente alla cerimonia, ha detto che “il parco eolico di Arkona fissa uno standard per il sistema della transizione energetica. Discuteremo su come raggiungere gli obiettivi climatici: non è sufficiente cambiare fonti di generazione, ma vediamo un grande potenziale anche nell'ambito della climatizzazione e stiamo affrontando un importante cambiamento nel settore dei trasporti”.



“Il compito adesso - ha aggiunto Johannes Teyssen, ceo di E.On - è quello di promuovere con forza il ricorso alle energie rinnovabili e al tempo stesso di renderle più economiche. L’energia green deve essere fornita ai cittadini e alle aziende con molta più efficienza di prima: uno sforzo titanico che richiede la forza delle grandi aziende. E.ON continuerà a concentrarsi su una migliore integrazione e un miglior utilizzo delle rinnovabili per i nostri clienti e per tutta la collettività”.