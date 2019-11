Le centrali acquistate da Swisspower avranno una potenza di circa 12 megawatt e produrranno circa 32 gigawattora (GWh), tra la Basilicata e la Provincia di Sondrio

Swisspower Renewables ha acquistato altre cinque centrali idroelettriche in Italia, portando il suo portfolio a 39 proprietà e diventando uno dei maggiori produttori esteri di energia idroelettrica in Italia.



Con questa operazione, la società elvetica delle rinnovabili ha rilevato il 100% delle azioni delle società italiane di energia idroelettrica Tecnowatt e 3Hydro, diventando quindi proprietaria di altre tre centrali idroelettriche nella provincia di Sondrio e due centrali in Basilicata. Complessivamente le centrali acquistate avranno una potenza di circa 12 megawatt (MW) e produrranno circa 32 gigawattora (GWh) di elettricità all'anno.

Dopo la recente operazione che si è conclusa a luglio, in cui Swisspower aveva acquisito il 50 percento delle azioni societarie di Energia Ambiente affermando ancora di più la propria presenza nel nostro Paese, oggi la produzione annuale di energia elettrica proveniente da fonti idriche prodotta dalla società svizzera raggiungerà circa 242 GWh, a cui si aggiungono altri 400 GWh provenienti da fonti eoliche prodotti dai 26 parchi eolici situati tra Italia e Germania.

"Con questa nuova acquisizione, stiamo perseguendo risolutamente la nostra strategia di focalizzazione sull'energia idroelettrica e l'eolico on-shore in Italia e Germania - afferma Felix Meier, CEO di Swisspower Renewables AG -. In futuro prevediamo ulteriori acquisizioni. Allo stesso tempo, la società subentrerà gradualmente nella gestione e nella manutenzione delle proprie centrali idroelettriche in Italia che, fino a questo momento, erano affidati a fornitori terzi. Gestendo i nostri impianti attraverso la nostra società, possiamo sfruttare le sinergie, approfondire il nostro know-how degli impianti e ridurre i costi operativi".