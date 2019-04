Appuntamento a Roma con il rapporto sullo scenario internazionale delle rinnovabili a cura del team di Althesys guidato da Alessandro Marangoni

Nel 2018 nell’UE ben il 95% della nuova capacità di generazione elettrica è stata rinnovabile. Primo fra tutti l’eolico, con 10,1 GW, seguito dal fotovoltaico con 8 GW, +36% rispetto al 2017. È una delle anticipazioni del rapporto sullo stato dell’arte delle rinnovabili e del sistema elettrico che verrà presentato da Alessandro Marangoni, ceo di Althesys in occasione dell’Irex Annual Report (Auditorium GSE - Viale Maresciallo Pilsudski, 92, ore 9), il rapporto annuale sulle tendenze e le strategie del comparto delle rinnovabili, che da oltre un decennio fornisce il quadro più ampio e dettagliato disponibile in Italia sul settore e analizza gli investimenti, la situazione internazionale e gli scenari energetici futuri.



Nel corso della mattinata Alessandro Marangoni, ceo di Althesys, presenterà il rapporto 2019 “Il sistema elettrico italiano e le rinnovabili. Mercato, decarbonizzazione, infrastrutture”. Tra gli altri punti rilevanti viene evidenziata una forte crescita delle acquisizioni nel settore fotovoltaico, dove i primi 10 operatori coprono quasi la metà delle installazioni utility scale. Altro punto centrale del rapporto è la questione dell’uscita dell’Italia dal carbone al 2025 (circa il 10% della produzione nazionale), richiederà cospicui investimenti, non solo nelle rinnovabili, ma anche nelle infrastrutture, nelle reti e negli accumuli.



Programma della giornata - Dopo l’introduzione di Francesco Vetrò, presidente del GSE, la presentazione del report e un intervento di Stefano Besseghini, presidente di Arera, si terrà una serie di tavole rotonde moderate da Jacopo Giliberto, giornalista de Il Sole 24 Ore. “L’industria elettrica sta cambiando: le strategie delle imprese”. Ne discuteranno: Marco Peruzzi e2i Energie Speciali, Diego Percopo EF Solare Italia, Carlo Pignoloni Enel Green Power, Pietro Tittoni Erg, Paolo Grossi Innogy; “Le rinnovabili italiane verso un nuovo ciclo di investimenti?" Ne discuteranno: Enrico De Girolamo CVA, Toni Volpe Falck Renewables, Eugenio De Blasio Green Arrow, Giuseppe De Beni Italgen. Una visione per il futuro del sistema elettrico italiano”. Ne discutono: Simone Togni ANEV, Piero Gattoni Consorzio italiano Biogas, Simone Mori Elettricità Futura, Paolo Rocco Viscontini Italia Solare, Fabio Bulgarelli Terna. A fine mattinata Davide Crippa, Sottosegretario allo Sviluppo Economico, interverrà sul tema “Dove deve andare l’Italia dell’energia?”



