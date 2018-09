L'iniziativa capitanata dal governatore Brown serve anche per fare leva su altri Stati contro le politiche ambientali di Trump

La California, lo Stato americano più schierato nella lotta al cambiamento climatico e all'inquinamento, ha deciso di lanciare un proprio satellite, pensato per misurare le emissioni.



"Con la scienza sotto attacco e la minaccia climatica che aumenta, stiamo pensando ad un nostro satellite", ha dichiarato il governatore democratico Jerry Brown (nella foto). L'annuncio segue di qualche giorno la proposta dell'Agenzia per la protezione ambientale di allentare le regole sulle emissioni di metano (una delle sostanze che la California monitorerà). L'iniziativa di Brown serve anche a far leva su altri Stati, affinché lottino contro le politiche ambientali di Trump. Quindici mesi dopo il ritiro degli Stati Uniti dallo storico accordo di Parigi sul clima, la California e altri Stati democratici si sono impegnati a rispettarne comunque i target.



La California sta conducendo una battaglia contro l'amministrazione Trump, che di fatto sta consentendo alle auto di inquinare di più; per questo Washington vorrebbe privare lo Stato del diritto di determinare standard propri sulle emissioni.