Si chiama “Uno sguardo all’ambiente” la call lanciata da Infinity Lab - il laboratorio creato da Infinity, il servizio di video streaming on demand - per cofinanziare in crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso progetti audiovisivi che abbiano come tema l’ecologia, la sostenibilità e l’ambiente.

C’è tempo solo fino a fine settembre per candidare il proprio progetto audiovisivo e accedere all’opportunità di cofinanziamento. Se i progetti raccoglieranno il 50% del budget previsto in crowdfunding, infatti, Infinity contribuirà per il restante 50%, garantendo anche la distribuzione sulla piattaforma di streaming.

I recenti incendi in Amazzonia, l’acqua radioattiva di Fukushima che rischia di essere immessa in mare, il riscaldamento globale, i pesci che muoiono a causa delle nanoplastiche abbandonate nei mari e la grande mobilitazione dei giovani sulla scia delle iniziative di Greta Thunberg hanno riportato sotto i riflettori il tema ecologico-ambientalista, un argomento di stringente attualità che riguarda la quotidianità - e il futuro - di ciascuno di noi e che meritano di essere analizzati - e visti - sotto diversi punti di vista.

Per maggiori informazioni: www.produzionidalbasso.com/