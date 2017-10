Lo rivela GreenItaly 2017, l'ottavo Rapporto di Fondazione Symbola e Unioncamere. La Lombardia è la regione con il maggior numero di imprese green, seguita dal Veneto e dal Lazio

Più di un'impresa su quattro in Italia, dall'inizio della crisi, ha scommesso sulla green economy. Sono infatti 355.000 le aziende italiane, ossia il 27,1% del totale, dell'industria e dei servizi che dal 2011 hanno investito, o lo faranno quest'anno, in tecnologie green per ridurre l'impatto ambientale, risparmiare energia e contenere le emissioni di CO2. Una quota che sale al 33,8% nell'industria manifatturiera.

Sono i numeri con cui “GreenItaly 2017”, l'ottavo Rapporto di Fondazione Symbola e Unioncamere presentato nei giorni scorsi presso il ministero dello Sviluppo economico, vuole dimostrare come la green economy sia la migliore risposta alla crisi. Complessivamente, alla green economy si devono già 2.972.000 green jobs, ossia occupati che applicano competenze 'verdi'. Una cifra che corrisponde al 13,1% dell'occupazione complessiva nazionale, destinata a salire ancora entro dicembre. Dall'economia 'verde', infatti, arriveranno quest'anno 320mila green jobs e, considerando anche le assunzioni per le quali sono richieste competenze green, si aggiungono altri 863mila occupati. Insieme all'occupazione, la green economy crea anche ricchezza: i quasi 3 milioni di green jobs italiani contribuiscono infatti alla formazione di 195,8 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 13,1% del totale complessivo.

Il Rapporto evidenzia come le medie imprese industriali che investiranno quest'anno in ricerca e sviluppo sono il 27% tra quelle che puntano sull'eco-efficienza e solo il 18% tra le altre. Nell'area aziendale della progettazione e della ricerca e sviluppo, i green jobs rappresentano il 60% delle assunzioni previste per il 2017. Un tema che si collega a doppio filo con il Piano Nazionale Impresa 4.0.



Il 69% delle medie imprese green, inoltre, si impegna al sostegno e lo sviluppo del proprio territorio, mentre tra le imprese non green tale percentuale scende al 36 per cento. Guardando alla geografia degli eco-investimenti, nelle regioni del Nord le imprese green sono molte, ma la loro presenza è diffusa su tutto il territorio nazionale.



La Lombardia è la regione con il maggior numero di imprese green, seguita dal Veneto, il Lazio, l'Emilia Romagna e la Toscana. Analogamente, la maggioranza dei green jobs in Italia si concentra in Lombardia, dove troviamo 81.620 occupati (circa il 26% del totale nazionale), seguita a distanza dal Lazio, con 33 mila occupati verdi, dall'Emilia Romagna con 32 mila, quindi dal Veneto con 31 mila e il Piemonte con 24 mila.