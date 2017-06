L’obiettivo è di realizzare 100 chili di idrogeno puro al giorno. Il reattore a membrane verrà ultimato nel 2019

Avanza il progetto Bionico, con l'obiettivo di produrre 100 chili di idrogeno puro al giorno, direttamente da biogas in un solo passaggio. E' stato infatti annunciato l’avvio della fase di design del nuovo reattore, il più grande reattore a membrane per la produzione di H2 da biogas del mondo, fase che terminerà nel febbraio 2019 con la costruzione dell’impianto in Italia, a Verona, e la sua installazione in Portogallo.

“Grazie alla dimostrazione, alla progettazione e allo sviluppo di un innovativo reattore a membrana progettato per convertire il biogas in idrogeno, saremo presto in grado di produrre energia pulita in modo totalmente green, efficiente e più economico" spiegano dal Politecnico di Milano, che impiega nel progetto Biogas (Biogas membrane reformer for deceNtralIzed hydrogen produCtion) 20 ricercatori, coordinati da docenti del Dipartimento di Energia,

“Per il reattore verranno utilizzate più di 100 membrane, raggiungendo una efficienza di produzione dell’idrogeno di circa il 70%, superando così di 10 punti percentuali i sistemi convenzionali della stessa taglia" segnalano i ricercatori italiani.

Il consorzio di Bionico è composto da 8 organizzazioni di 7 paesi - Italia, Spagna, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Svizzera, Germania e Portogallo – rappresentati da Politecnico di Milano, Technical University of Eindhoven, Tecnalia, Quantis e partner industriali Johnson Matthey, Ici Caldaie, Rauschert e Enc.