Il gruppo esaminerà il funzionamento degli agro-farmaci e trasparenza degli studi. Presenti Bonafè (Pd), Dorfmann (SVP) e Pedicini (M5S)

Al via i lavori della commissione speciale sui pesticidi dell'Europarlamento, che ha l'obiettivo di fare trasparenza sulle autorizzazioni in corso. La commissione, che si è riunita per la prima volta nei giorni scorsi, ha nominato presidente il socialista francese Eric Andrieu.

Il rapporto finale, che arriverà tra nove mesi, sarà affidato al popolare tedesco Norbert Lins e al verde belga Bart Staes. Del gruppo fanno parte tre eurodeputati italiani: Simona Bonafè (Pd-S&D), Herbert Dorfmann del (Svp/Ppe) e Piernicola Pedicini (M5S-Efdd).

La commissione esaminerà il funzionamento del processo di valutazione scientifica e approvazione degli agro-farmaci, potenziali conflitti di interesse, trasparenza degli studi utilizzati nella valutazione e finanziamento delle agenzie coinvolte nella procedura di autorizzazione, ossia Echa (chimici) e Efsa (sicurezza alimentare).