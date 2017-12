L’ad Stefano Donnarumma prevede il raggiungimento di un accordo per Open Fiber entro l’anno

Un accordo di Acea con Enel su Open fiber per la banda ultralarga potrebbe sbloccare investimenti tecnologici da parte dell’azienda municipalizzata romana per oltre 200 milioni di euro. Lo ha detto l’amministratore delegato di Acea, Stefano Donnarumma, in un’intervista a Bloomberg.

Si tratta di circa la metà dei 400 milioni di investimenti in innovazione contenuti nel piano industriale di Acea fino al 2022, presentato agli investitori alla fine di novembre.

“Le nostre discussioni con Enel su Open Fiber - ha detto Donnarumma - stanno procedendo molto bene e prevediamo di raggiungere un accordo finale entro la fine dell’anno. Ciò porterebbe alla firma dell’accordo all’inizio del prossimo anno, dopo l’approvazione del consiglio d’amministrazione”.