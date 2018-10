Usa, Russia, Canada, Norvegia, Danimarca, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Cina e Unione europea hanno firmato una moratoria per 16 anni in 2,8 milioni di chilometri quadri

Nove paesi con interessi nell'Artico (Usa, Russia, Canada, Norvegia, Danimarca, Islanda, Giappone, Corea del Sud e Cina), più l'Unione europea, hanno firmato in Groenlandia una moratoria della pesca per 16 anni in una zona del Mar Artico grande 2,8 milioni di chilometri quadri, ovvero come l’intero mar Mediterraneo. L'accordo arriva dopo diversi anni di trattative.

Lo scopo è tutelare la fauna marina dallo sfruttamento intensivo, in un momento in cui il riscaldamento globale rende navigabili per alcuni mesi vaste aree prima bloccate dai ghiacci. L'accordo, legalmente vincolante, sarà automaticamente rinnovato ogni cinque anni, a meno che un Paese non si opponga o non venga adottato un piano di gestione della pesca basato su criteri scientifici.

“Questa è una vittoria storica per la protezione dell’Artico. Grazie ai milioni di persone di tutto il mondo che hanno sostenuto la campagna Save the Arctic, quest'area unica sarà al sicuro dalle attività di pesca distruttiva”, commenta Jon Burgwald di Greenpeace Nordic. Secondo Greenpeace, negli ultimi anni il Mar Glaciale Artico centrale ha attirato l’interesse dell'industria della pesca, che tenta di trarre profitto dallo scioglimento dei ghiacci. A causa dei cambiamenti climatici il quaranta percento di quest’area, storicamente coperta di ghiaccio, negli ultimi anni ha visto estati senza ghiaccio.

Questo accordo sull’Artico arriva in contemporanea con l’entrata in vigore di un altro accordo sulla protezione del Mare di Ross, in Antartide, dove è stata confermata un'area marina protetta che si estende per 1,5 milioni di chilometri quadrati.