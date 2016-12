I progetti sostenuti dalle aziende e le loro ricadute nella lotta contro i cambiamenti climatici. Auto elettriche o biciclette fra le iniziative del programma Ppp

Il polo della Partnership Pubblico-Privato (Ppp) dello Steering Committee della 22ª sessione della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite per i Cambiamenti Climatici (Cop22), guidato da Saïd Mouline, direttore dell'Agenzia marocchina per l'efficienza energetica (Amee), ha realizzato varie campagne per sensibilizzare il pubblico sul tema delle sfide ambientali e delle tecnologie e soluzioni innovative a favore del clima, nonché per reperire i finanziamenti diretti e indiretti necessari all'organizzazione della Cop22 e promuovere il ruolo del settore privato e la sua capacità d'innovazione nella lotta ai cambiamenti climatici.

Le 197 imprese attive - Per consentire al settore pubblico e alle istituzione pubbliche di esporre le loro tecnologie innovative e iniziative contro il surriscaldamento globale, il polo PPP ha allestito un'area "Innovazione e Soluzioni" nella Zona Verde di Bab Ighli, il villaggio dove si è svolta la Cop22. Sono stati selezionati vari percorsi tematici legati ai cambiamenti climatici: trasporti, acqua, energia, finanziamenti climatico, economia circolare, edilizia, adattamento e agricoltura, regioni e paesi.

I 197 espositori selezionati, suddivisi in 144 imprese singole o affiliate, 39 istituzioni pubbliche e 17 istituti finanziari, hanno esposto in uno spazio di 15.000 m2. Alla Cop22 il settore privato è stato rappresentato al più alto livello, con più di 200 amministratori delegati e dirigenti.

In totale, sono state rappresentate 29 nazionalità da tutti e cinque i continenti, e si sono organizzati quasi 150 convegni nello spazio "Innovazione e Soluzioni" durante il periodo della Cop22.

Grazie all'affitto dello spazio e alle partnership finanziare e in-kind, la Cop22 ha raccolto circa 210 milioni di dirham, pari a oltre 54 milioni di euro.

Oltre 150 progetti di qualità - La mobilitazione di attori non statali nella lotta ai cambiamenti climatici e il loro contributo al successo della Cop22 è dimostrato anche dalle 1170 domande di marchio di qualità, tra cui sono stati selezionati 150 progetti dal Comitato Scientifico della Cop22. Tra i momenti più importanti, 43 manager di livello internazionale hanno firmato il 16 novembre la "Dichiarazione di Marrakech" allo High Level Business Summit on Climate Change, guidato dalla Confederazione Generale delle Imprese Marocchine (Cgem), con cui si sono impegnate nella lotta contro gli effetti dei cambiamenti climatici. È stata lanciata l'Iniziativa internazionale sull'efficienza energetica (Ieei) per promuovere la condivisione di pratiche efficaci in tema di efficienza energetica ed energie rinnovabili allo scopo di raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.

Le bici del clima - In bici per il clima: un'iniziativa sostenuta dall'azienda spagnola Iberdrola ha portato 15 partecipanti in un viaggio in bicicletta a zero emissioni da Siviglia a Marrakech via Rabat. Un altro esempio è Formula E Grand Prix: per la prima volta una tappa del campionato mondiale in questa categoria si è tenuta in Africa. Il polo Ppp, in collaborazione con la Cgem e l'Unione Europea, ha permesso a 20 start-up africane di esporre nella Zona Verde, mettendo in risalto il potenziale di innovazione dei paesi del sud del mondo.