Lotta all’isola di calore sulle città, il contrasto alle tempeste di sabbia e la biodiversità fra i progetti aiutati dalla Ue

Ecco il dettaglio sul pacchetto di investimenti di 222 milioni di euro approvati dalla Commissione Ue nel programma Life per l'ambiente e l'azione per il clima, allo scopo di sostenere la transizione dell'Europa verso un futuro più sostenibile e a basse emissioni di carbonio.

Per il clima 40,2 milioni - Sul fronte del clima, l'Ue investirà 40,2 milioni di euro per sostenere progetti mirati all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla mitigazione, alla governance e all'informazione. I progetti selezionati concorrono al conseguimento dell'obiettivo dell'UE di ridurre entro il 2030 le emissioni di gas serra di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990. I finanziamenti Life contribuiranno inoltre a migliorare la resilienza di una via navigabile tra le più trafficate di Europa, l'estuario della Schelda, in Belgio, a mettere a punto strumenti per prevedere le tempeste di sabbia e a contrastare il fenomeno dell'isola di calore nelle città.

Ambiente e risorse con 59 progetti - I 59 progetti della componente Life Ambiente e uso efficiente delle risorse mobiliteranno 134,6 milioni di euro, di cui 73 milioni forniti dall'Ue, e riguardano azioni in cinque aree tematiche: aria, ambiente e salute, uso efficiente delle risorse, rifiuti e acqua. I 15 progetti sull'uso efficiente delle risorse mobiliteranno da soli 37,9 milioni di euro, agevolando la transizione verso un'economia più circolare in Europa.

La difesa della natura - I 39 progetti Life della componente Natura e biodiversità sostengono l'attuazione del piano d'azione per la natura, delle direttive Habitat e Uccelli e della strategia dell'Ue in materia di biodiversità fino al 2020. La dotazione di bilancio complessiva di questi progetti è di 135,5 milioni di euro, a cui l'Ue contribuirà per 90,9 milioni.

Alla governance 14 progetti - I 14 progetti Life della componente Governance e informazione in materia di ambiente sensibilizzeranno alle questioni ambientali. La dotazione di bilancio complessiva di questi progetti è di 30,2 milioni di EUR, a cui l'UE contribuirà per 18 milioni.

L’adattamento al clima - I 12 progetti Life della componente Adattamento ai cambiamenti climatici mobiliteranno 42,6 milioni di euro, di cui 20,6 milioni forniti dall'Ue. Queste sovvenzioni sono concesse a progetti relativi a sei aree tematiche: adattamento basato sugli ecosistemi, salute e benessere, adattamento delle zone montagnose o insulari incentrato sul settore agricolo, adattamento e pianificazione urbana, valutazione della vulnerabilità e strategie di adattamento, e acqua (in cui sono comprese la gestione delle inondazioni, le zone costiere e la desertificazione).

Alla mitigazione 25,7 milioni - La dotazione complessiva dei 9 progetti Life della componente Mitigazione dei cambiamenti climatici è pari a 25,7 milioni di euro, di cui 13,6 milioni provenienti dall'UE. Queste sovvenzioni sono concesse a progetti di migliori pratiche, progetti pilota e progetti dimostrativi in tre settori tematici: industria, contabilizzazione e comunicazione delle emissioni di gas serra, uso del suolo silvicoltura agricoltura.

I progetti per la comunicazione - I 6 progetti Life della componente Governance e informazione in materia di clima miglioreranno la governance e sensibilizzeranno ai cambiamenti climatici. La dotazione di bilancio complessiva di questi progetti è di 10,4 milioni di euro, a cui l'Ue contribuirà per 6 milioni.