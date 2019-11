GSE e ENEA puntano a valorizzare i Comuni che hanno intrapreso un percorso di riqualificazione energetica degli edifici scolastici

Sono aperte le adesioni a Fuoriclasse Scuola e Territorio, il servizio sperimentale di innovazione sociale, promosso e realizzato da GSE e ENEA, che ha l'obiettivo di valorizzare i Comuni che hanno intrapreso un percorso di riqualificazione energetica degli edifici scolastici e di promuovere la cultura della sostenibilità nelle scuole riqualificate con gli incentivi del GSE.

Grazie a questo progetto le scuole coinvolte potranno offrire agli studenti partecipanti, con il supporto di GSE e ENEA - da anni impegnate nell'educazione allo sviluppo sostenibile - un percorso integrato che ha l'obiettivo di porre la scuola sempre più al centro di una nuova cultura della sostenibilità.

Nella fase pilota (2019/2020) il servizio potrà essere erogato fino a un massimo di 10 scuole, selezionate tra scuole dell'infanzia (fascia 4-5 anni), scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Requisito fondamentale per richiedere di partecipare è quello di aver già realizzato sul proprio edificio scolastico interventi di riqualificazione energetica e/o di integrazione di tecnologie per l'autoconsumo incentivati dal GSE. Per informazioni su FUORICLASSE visita la sezione dedicata