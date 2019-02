Lo evidenzia un’analisi condotta da Aster, attraverso un questionario sottoposto agli inquilini di alcuni immobili Acer di Reggio Emilia nell’ambito del progetto europeo Lemon

Cambiare le proprie abitudini in casa può far ridurre i consumi del 20%, ossia un risparmio fino a 310 euro per chi spende mediamente 1650 euro tra luce e gas. Il 40% delle famiglie sono convinte che per farlo sia necessaria una radicale variazione delle abitudini.

Questo è quanto emerge da un’analisi condotta da Aster, società della Regione Emilia-Romagna per l’innovazione e la ricerca industriale, attraverso un questionario sottoposto agli inquilini di alcuni immobili Acer Reggio Emilia nell’ambito del progetto LEMON. Il progetto prevedeva una serie di azioni per coinvolgere l’utente finale nella riqualificazione energetica, tra cui “Il Manuale dell’Inquilino” e incontri di formazione.

LEMON è un progetto finanziato nell’ambito del programma europeo Horizon 2020, con lo scopo di riqualificare una serie di edifici di edilizia residenziale popolare gestiti da Acer Reggio Emilia e Acer Parma tramite l’uso del contratto di rendimento energetico.

Per raggiungere questi obiettivi è fondamentale coinvolgere gli utenti finali, cioè gli inquilini, dalla fase di progettazione fino a quelle di realizzazione, gestione e manutenzione dell’intervento nel tempo. Solo attraverso l’adozione di comportamenti consapevoli nella gestione dei consumi di casa da parte degli abitanti, è possibile infatti massimizzare l’efficacia degli interventi, permettendo alle agenzie casa di reinvestire in ulteriori progetti di riqualificazione. Agendo sui canali che sono di maggiore interesse per l’inquilino, ovvero il risparmio in bolletta e il comfort interno all’abitazione, è possibile fornire indicazioni su come gestire al meglio l’abitazione dopo gli interventi di riqualificazione energetica.

In questo ambito, Aster ha raccolto, in una guida di facile lettura, una serie di azioni semplici ed efficaci per la gestione dei consumi di casa, quantificando economicamente i risparmi che ciascuna di esse può portare e, per sensibilizzare ulteriormente gli utenti, sta organizzando una serie di incontri informativi presso i condomini Acer.La guida, scaricabile gratuitamente dal sito, aiuta a migliorare la gestione di alcune attività quotidianamente svolte in casa, senza obbligare l’inquilino a stravolgere le proprie abitudini per raggiungere gli obiettivi di risparmio, mentre gli incontri formativi sono l’occasione in cui gli inquilini possono ampliare il proprio punto di vista, confrontandosi con gli esperti di Aster e Acer, trasformandosi in utilizzatori e consumatori consapevoli.

Per realizzare questa guida Aster ha analizzato le abitudini di consumo degli inquilini attraverso un questionario elaborando una serie di indicazioni per approfondire la conoscenza delle tecnologie e comprendere i benefici insiti nell’adozione di comportamenti “sani”.

“Nonostante i benefici degli interventi di riqualificazione energetica siano evidenti – afferma Teresa Bagnoli, responsabile sviluppo strategico edilizia e costruzioni di ASTER – la buona riuscita degli stessi dipende molto dallo stile di vita e dalle abitudini al consumo dei singoli inquilini. Si tratta di un processo che va accompagnato sia per gli aspetti tecnici che per quelli sociali. Per incrementare la consapevolezza dei consumatori su questi temi abbiamo pensato fosse utile realizzare un manuale ad hoc, per spiegare tutte le piccole azioni quotidiane che ci possono aiutare a ridurre i consumi e a rendere più efficienti le nostre abitazioni, ottenendo così sensibili risparmi in bolletta”.