Il progetto è stato realizzato alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam e prevede un sistema di accumulo da 3 MW

Nasce in Olanda il primo e forse più importante sistema di accumulo di energia d'Europa, realizzato in uno stadio e alimentato da batterie provenienti da veicoli elettrici. Il progetto deriva dalla collaborazione tra Nissan, Eaton, BAM, The Mobility House e Johan Cruijff ArenA, con il sostegno dei fondi Amsterdam Climate and Energy Fund (AKEF) e Interreg.

Il sistema di accumulo di energia da 3 megawatt offre una fonte energetica efficiente e più affidabile per lo stadio, per i visitatori, per l'area circostante e per la rete energetica olandese.

Combinando unità di conversione d'energia di Eaton e batterie equivalenti di 148 Nissan Leaf, l'impianto consente una gestione più sostenibile dell'energia e inserisce le batterie dei veicoli elettrici in un processo virtuoso di economia circolare.

“Attraverso questo sistema di accumulo di energia, la neocostituita Amsterdam Energy ArenA BV sarà in grado sia di utilizzare meglio le proprie fonti rinnovabili, sia di scambiare in modo più efficiente l'energia accumulata nelle batterie dei veicoli elettrici - ha dichiarato Henk van Raan, direttore innovazione Johan Cruijff ArenA -. L'ArenA si assicura così una notevole quantità di energia, anche durante i black out. Inoltre, tramite questo sistema, lo stadio contribuirà a stabilizzare la rete elettrica olandese. La Johan Cruijff ArenA è uno degli stadi più sostenibili al mondo e apre la strada a innovazioni intelligenti, come questo impianto innovativo''.

Il sistema per l'accumulo dell'energia riveste un ruolo cruciale nel bilanciamento e nell'approvvigionamento di energia nella Johan Cruijff ArenA. L'impianto dispone di una capacità totale di 3 megawatt e di 2,8 megawattora, in grado di alimentare diverse migliaia di abitazioni, e fa sì che l'energia prodotta dai 4.200 pannelli solari installati sul tetto dell'ArenA possa essere immagazzinata e utilizzata in modo ottimale. Il sistema di accumulo di energia fornirà una soluzione di back-up, riducendo l'uso di generatori, offrendo supporto alla rete elettrica e diminuendo i picchi energetici che si verificano durante i concerti.