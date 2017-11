Api Ip arriverà a circa 5mila distributori, collocandosi prima in Italia. Erg aveva venduto nei mesi scorsi il Gpl e i servizi calore. I commenti

Cambia forma l’industria energetica privata italiana. È stato firmato nei giorni scorsi l’accordo vincolante tra Api Anonima petroli italiana con Erg e Total Marketing Services finalizzato all'acquisizione del 100% delle azioni di TotalErg.

L’Erg esce dal fossile - La cessione dei distributori di carburanti è l’ultimo passo con cui l’Erg è uscita dal segmento fossile. TotalErg aveva già finalizzato il 10 agosto la cessione al fondo Ambienta e ad Aber della controllata Restiani, operante nel settore dei servizi calore, e il 5 ottobre la vendita a Ugi Italia della controllata Totalgaz Italia, società operante nella commercializzazione del gpl.

Come cambia l’Api - Il nuovo gruppo disporrà di oltre 5mila punti vendita su tutto il territorio nazionale, diventando prima in Italia, dell'attività delle raffinerie di Falconara Marittima (Ancona) e di Trecate, e di una logistica distribuita sia sul Tirreno che sull'Adriatico. Sulla base dei risultati aggregati del 2016, il nuovo gruppo raggiungerebbe un fatturato pari a circa 6 miliardi di euro.

L’Api oggi - Il suo fatturato 2016 è intorno ai 2,3 miliardi. L'amministratore delegato è l'ingegner Daniele Bandiera. L’Api SpA è interamente controllata da Api Holding, posseduta al 100% dalla famiglia Brachetti Peretti, il cui presidente e amministratore delegato è Ferdinando Brachetti Peretti. Attraverso le sue società, il gruppo Api gestisce a livello integrato il ciclo petrolifero del "downstream", dall'approvvigionamento del greggio, alla raffinazione, alla logistica, fino alla distribuzione e alla vendita. La capacità di raffinazione complessiva attuale, pari a circa 4 milioni di tonnellate, viene gestita per il 95% all'interno della raffineria di proprietà del gruppo a Falconara Marittima (Ancona), mentre circa 250mila tonnellate vengono lavorate a Ravenna, presso la raffineria Alma, con un contratto in conto lavorazione. Api controlla un articolato sistema logistico, con una presenza particolarmente forte lungo la dorsale adriatica attraverso i depositi di proprietà di Falconara, Barletta e Roma (lubrificanti) e con quelli di Pescara, (controllato al 30%) e Marghera (controllato al 10%). La capacità di stoccaggio raggiunge 1,2 milioni di m3. Non considerando l'operazione con TotalErg, l’Api dispone di una rete capillare di circa 2.800 punti vendita a marchio IP presenti in tutte le regioni italiane, con una quota di mercato che si attesta intorno all'8%. Infine, nella Raffineria di Falconara è attiva una centrale a gas a ciclo combinato della potenza di 240 megawatt.

Il commento di Bettonte (Erg) - Luca Bettonte, amministratore delegato di Erg, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti del risultato di questa importante operazione, che segna la definitiva uscita del gruppo Erg dal mondo oil. Un’operazione che si conclude dopo oltre un anno di intenso e complesso lavoro, e che ci permette di massimizzare il valore della nostra partecipazione nell’ambito del processo di consolidamento del settore downstream in Italia. Questa cessione, coerente con la nostra strategia ed il nostro ruolo di produttori di energia verde, ci consente di rafforzare ulteriormente la capacità finanziaria al fine di proseguire il nostro percorso di crescita nelle rinnovabili.”

Il commento dei Brachetti Peretti - "Siamo molto soddisfatti per l'esito positivo di questa operazione fortemente italiana. Un'operazione industriale che ha un carattere strategico sia per il nostro gruppo, che rinforza la posizione sul mercato e la propria capillarità sul territorio nazionale, sia per l'evoluzione futura dell'intero settore italiano dei carburanti e della mobilità", osserva Ugo Brachetti Peretti, presidente di Api. "L'acquisizione ci permette di raggiungere la dimensione produttiva, logistica e commerciale necessarie per perseguire la nostra strategia di sviluppo che ha al centro il cliente: vogliamo essere al fianco degli italiani ovunque avranno bisogno di energia e servizi per muoversi, con un'offerta sempre più ampia, innovativa e vantaggiosa".

"È un nuovo passo importante per il nostro gruppo e per la nostra famiglia", ha commentato un altro esponente, il presidente e amministratore delegato di Api Holding, Ferdinando Brachetti Peretti. "Questa acquisizione ci rafforza su un mercato in cui siamo presenti da più di 80 anni, confermando la nostra fiducia e l'interesse ad investire nel nostro Paese portando agli italiani i nostri valori".