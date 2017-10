I consumi sono scesi, ma la spesa è cresciuta di 2,3 miliardi rispetto ai primi nove mesi del 2016

Nei primi nove mesi del 2017 gli italiani hanno consumato meno benzina e gasolio auto, ma hanno speso 2,35 miliardi in più per acquistarli. Da gennaio a settembre 2017 infatti i consumi di benzina e gasolio auto in Italia sono calati dell'1,7%. Questi dati risultano da un'elaborazione condotta dal Centro Studi Promotor su informazioni ufficiali pubblicate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La spesa relativa è invece passata da 37,5 miliardi del gennaio-settembre 2016 a 39,9 miliardi dello stesso periodo di quest'anno, con un incremento del 6,3%, cioè di 2,35 miliardi. Questo aumento è dovuto all'andamento dei prezzi alla pompa.

Benzina - Nel periodo considerato il prezzo medio ponderato della benzina è passato da 1,43 euro al litro del 2016 a 1,52 euro del 2017. L'incremento è del 6,57%.

Gasolio - Per il gasolio, il prezzo medio ponderato alla pompa è invece passato da 1,265 euro a 1,377 con un incremento dell'8,85%.

La quota del fisco - Della maggior spesa per benzina e gasolio auto nel periodo considerato ha tratto vantaggio soprattutto la componente industriale, cioè la quota degli incassi alla pompa che va alla produzione e alla distribuzione. Questa componente è passata da 12,2 miliardi del gennaio-settembre 2016 a 14,5 miliardi dello stesso periodo del 2017 con un incremento di 2,2 miliardi (+18,6%).

Decisamente più importante in valore assoluto è invece la parte dell'incasso alla pompa che va all'Erario, cioè la componente fiscale che nei primi nove mesi del 2017 è stata di 25,4 miliardi con una crescita sullo stesso periodo del 2016 contenuta nello 0,3%.

Tornando alla spesa delle famiglie e delle imprese, secondo Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, le prospettive per i prossimi mesi sono abbastanza positive perché non ci sono elementi di preoccupazione sull'andamento dei prezzi dei carburanti a breve.