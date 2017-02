Prezzo medio di 60 dollari al barile anche per il 2018, se sarà rispettato anche in parte l’accordo per limitare la produzione di greggio

La Banca Mondiale stima a 55 dollari, per quest'anno, il prezzo del barile di petrolio, con un incremento del 26% rispetto allo scorso anno.

La previsione, contenuta nell'analisi trimestrale sulle materie prime dell'istituzione di Washington, include anche la stima di un prezzo medio di 60 dollari al barile per il 2018, sull'assunto che i Paesi Opec e non Opec rispetteranno, almeno in parte, i recenti accordi per limitare la produzione di greggio.

Nel frattempo, il 20 gennaio le scorte di petrolio negli Stati Uniti sono salite di 2,84 milioni di unità a 488,296 milioni, mentre gli analisti attendevano un aumento di 2,1 milioni di barili, dopo la salita di 2,347 milioni di unità precedente. Secondo i dati diffusi dal dipartimento all'Energia, gli stock di benzina sono saliti di 6,796 milioni di unità a 253,22 milioni, dopo il rialzo di 5,951 milioni di barili dei sette giorni precedenti e l'aumento di 300.000 barili atteso.

Le scorte di distillati, che includono il combustibile da riscaldamento, sono cresciute di 76.000 unità a 169,149 milioni, dopo il calo di 968.000 barili della settimana precedente e la discesa di un milione di unità prevista. L'utilizzo della capacità degli impianti si è attestato all'88,3%, meno del 90,7% del dato precedente e meno anche del 90% atteso dagli analisti.