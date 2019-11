L’indiscrezione arriva da Bloomberg. Subsea 7 capitalizza circa 2,9 miliardi, a fronte dei 4,4 di Saipem

La Borsa di Milano e quella di Oslo sembrano scommettere sull’indiscrezione di Bloomberg di una possibile aggregazione tra Saipem e la concorrente norvegese Subsea 7, che capitalizza circa 2,9 miliardi, a fronte dei 4,4 di Saipem: la fusione tra le due società rappresenterebbe una delle maggiori operazioni di sempre nel settore dei servizi petroliferi. Venerdì i titoli del gruppo mettono a segno la migliore prestazione tra le blue chip, guadagnando il 2,37% a 4,447 euro con volumi pari a 7,2 milioni di pezzi passati di mano. Anche Subsea 7 ha messo a segno un più 4,1% alla Borsa di Oslo.

Le quotazioni di Saipem, intanto, continuano a beneficiare dei nuovi contratti da 880 milioni di dollari complessivi. Saipem si è aggiudicata infatti un nuovo contratto da Esso Exploration and Production Guyana Limited, controllata di ExxonMobil, per il progetto Payara development situato nel blocco Stabroek al largo della Guyana. L’esecuzione del nuovo progetto è subordinata alle autorizzazioni del Governo locale, all’approvazione dell’investimento da parte del committente e dei suoi partner.

“L'aggiudicazione di questo nuovo contratto rafforza la presenza di Saipem in Guyana. La nostra collaborazione, fondata su rapporti di lungo termine con i nostri clienti è alla base del nostro modello di business. Lavorare con ExxonMobil, in particolare sui progressivi progetti di sviluppo di petrolio e gas in Guyana, rappresenta un'opportunità, ma è anche un impegno a preservare la relazione con i nostri stakeholder attraverso performance sostenibili”, ha sottolineato il ceo Stefano Cao.