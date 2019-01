F2i è il principale operatore italiano ed è proprietaria di impianti che nel 2019 raggiungeranno i 980MW di capacità installata

F2i ha acquisito da Enel Green Power SpA il 50% di EF Solare Italia SpA, divenendone unico azionista. L’acquisizione porterà la capacità installata integralmente detenuta da F2i nel settore fotovoltaico ad oltre 800 MW e favorirà - secondo la nota aziendale - il processo di riorganizzazione del portafoglio volto al conseguimento delle importanti sinergie di scala attese.

F2i è il principale operatore italiano e il terzo europeo per dimensione nel settore fotovoltaico, nel quale il management prevede di raggiungere una capacità installata di circa 120 MW entro i primi mesi del 2019. Inoltre, nel settore eolico, F2i è proprietaria di impianti che nel 2019 raggiungeranno i 980 MW di capacità installata, dei quali 700MW circa detenuti da E2i Energie Speciali SpA, società partecipata al 30% da Edison.

F2i, acronimo di Fondi italiani per le infrastrutture, è una società di gestione del risparmio fondata nel 2007 e guidata dall’Amministratore Delegato Renato Ravanelli (nella foto). F2i è il più grande fondo infrastrutturale attivo in Italia, e uno dei maggiori in Europa, grazie alla gestione di asset per oltre € 4.7 miliardi, oltre il 90% dei quali risulta già investito in numerosi settori infrastrutturali in Italia.