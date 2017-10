La mission della startup, ideata e realizzata da due amici, è di utilizzare la rete per trasportare oggetti in modo veloce, economico e soprattutto eco-friendly

Economizzare, preservare, condividere . Nasce da queste tre parole d’ordine Take My Things, il delivery network delle consegne a domicilio che strizza l’occhio all’ambiente. La mission della startup, ideata e realizzata da due amici, Guido Balbis e Francesco Demichelis, è infatti quella di utilizzare la rete per trasportare oggetti in modo veloce, flessibile, economico, sicuro e soprattutto eco-friendly.



Quasi un terzo del traffico totale in molte città italiane è dovuto al trasporto delle merci, spesso effettuato in maniera irrazionale e con mezzi inquinanti e inefficienti: si stima che il traffico merci contribuisca tra il 20 e il 30% all’inquinamento dell’aria nelle aree urbane. Consapevoli di questi dati allarmanti e convinti che per salvare il pianeta si debba cominciare dai piccoli gesti, i due amici hanno pensato a un modo per ridurre gli spostamenti, ottimizzare i passaggi e sfruttare i tragitti quotidiani di ognuno di noi.



Per chi ha dimenticato un oggetto o ha necessità di ricevere o spedire urgentemente un pacco, l’applicazione Take My Things rappresenta la possibilità di risolvere un problema in modo semplice e affidabile: più economico dei servizi esistenti oggi, Take My Things è disponibile anche la sera e nel weekend. Basta inserire l’oggetto, l’indirizzo di presa e di recapito, la data e l’ora massima per la consegna e la cifra che si è disposti a pagare. Fatto questo, Thake My Things incrocia i dati inseriti creando una rete in grado di soddisfare le esigenze di trasporto.



Ideale anche per il B2B, Take My Things permette di azzerare i costi di investimento per la creazione di un servizio di logistica e aumentare le vendite, offrendo un servizio rapido di consegna a domicilio.

I trasportatori, che sono sempre tracciabili e con i quali si può comunicare via telefono durante tutta la transazione, possono essere aziende o privati che mettono a disposizione il proprio tempo e i propri mezzi per prendere in consegna le richieste di trasporto inserite nel portale dagli iscritti al network.

Take My Things è un modo “green” per ridurre il traffico legato alle consegne e al trasporto merci, un modo per ottimizzare gli spostamenti sfruttando i percorsi che ciascuno di noi fa ogni giorno, un’idea funzionale, semplice e comoda per ridurre l’impatto che il mondo del delivery ha sull’ambiente.