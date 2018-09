Al via a ottobre il percorso di studi promosso dall’Università degli Studi dell’Insubria in collaborazione con Fondazione Edmund Mach

Il Master MaCoN, nuovo percorso di studi per formare professionisti nella comunicazione della natura e del paesaggio, nasce da un’idea: elaborare un’offerta didattica in grado di formare professionalità competenti in ambiti diversi ma complementari, oggi sempre più necessarie e richieste dal mercato del lavoro. Si rivolge infatti a due figure professionali: da un lato gli addetti alla comunicazione che desiderano sviluppare competenze specifiche in ambito naturalistico; dall’altro chi si occupa di scienze naturali ed è interessato ad acquisire le conoscenze necessarie a comunicare in maniera efficace il proprio lavoro.



Questa nuova offerta formativa, promossa dall'Università degli Studi dell’Insubria in collaborazione con Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige, MUSE - Museo delle Scienze di Trento e Istituto Oikos, ha infatti un approccio multidisciplinare, indispensabile per comprendere le complesse dinamiche dell'ambiente e l'interazione con le attività dell'uomo. Le lezioni teoriche approfondiscono temi come promozione e valorizzazione del territorio, educazione ambientale, web journalism e governance degli Enti locali, e si affiancano a laboratori pratici, a Varese e in Trentino.

Il percorso è strutturato in due moduli introduttivi in aula per fornire le competenze di base nell’ambito di Ecologia e Biologia della Conservazione (Modulo A) e Teorie e Tecniche di Comunicazione (Modulo B). Le lezioni del modulo A si svolgeranno a Varese, presso la sede dell’Università dell’Insubria, e in Trentino presso la Fondazione Edmund Mach e il Muse, mentre le lezioni del modulo B saranno tenute a Varese. Tutte le lezioni saranno trasmesse in videoconferenza tra la sede di Varese e la sede FEM di S. Michele all’ Adige. I quattro moduli successivi sono dedicati ad attività pratiche, svolte in collaborazione con realtà del territorio, e affrontano temi come Comunicare la Biodiversità, Linguaggi e racconto della natura, Strumenti per la comunicazione e l'educazione ambientale, Strategie di comunicazione e processi partecipativi.

I corsi partiranno a ottobre 2018 con un numero massimo di 30 partecipanti. L’iscrizione non prevede il superamento di una prova di ingresso, ma nel caso le richieste fossero superiori a 30 la Commissione Didattica del Master deciderà sulla base dei titoli e dei curricula inviati dagli studenti all'atto dell'iscrizione.

Il programma prevede 1500 ore complessive di attività pari a 60 CFU, distribuite su un anno e così articolate: 152 ore di lezioni frontali; 320 ore di formazione con esercitazioni pratiche; 16 ore di formazione sulla sicurezza. Le restanti ore sono previste come impegno personale dello studente, tra studio individuale e stesura dell’elaborato finale (compresi project work e prova finale). La quota di iscrizione è di € 3.250 per ciascun partecipante, da versare successivamente, all’atto dell’immatricolazione.

Il programma completo del Master è disponibile sul sito http://uagra.uninsubria.it/master-macon/

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a master.macon@uninsubria.it.