La posizione comune adottata dai ministri dell'energia servirà come base per il negoziato con l'Europarlamento. Cablatura anche dei condomini con più di 10 posti auto

Intesa tra i 28 Paesi Ue sulle nuove norme per la diffusione di colonnine per la ricarica elettrica in aree non residenziali e la cablatura obbligatoria nei condomini. La posizione comune adottata dai ministri dell'energia riuniti a Lussemburgo sulla base della proposta della Commissione Ue, e che servirà come base per il negoziato con l'Europarlamento, prevede l'obbligo di una centralina per la ricarica delle auto elettriche ogni 10 posti auto nei parcheggi degli immobili non residenziali come centri commerciali o uffici, e la cablatura obbligatoria per installare le colonnine in tutti i posti auto nei parcheggi degli immobili residenziali, purché siano nel complesso superiori a 10. Si introducono inoltre indicatori per misurare 'l'intelligenza' degli edifici in materia di consumi energetici, più ispezioni dei sistemi di riscaldamento e condizionamento.

"Accogliamo con favore questo accordo, che è cruciale per raggiungere i nostri obiettivi europei nell'efficienza energetica e che andrà a beneficio di cittadini e imprese, riducendo in modo significativo la loro bolletta energetica", ha dichiarato per la presidenza maltese dell'Ue il ministro dell'energia, Joe Mizzi, sottolineandone l'importanza "per l'ulteriore promozione della mobilità elettrica negli edifici, sia residenziali che non".