Nella Sala Gavazzeni dell’Auditorium Toscanini di Parma è stato eseguito un complesso intervento di riqualificazione acustica con pannelli in gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso

Pneumatici Fuori Uso e musica classica: quale relazione possibile ci può essere tra due elementi così distanti? Il punto di incontro è a Parma, al Centro di Produzione Musicale “Arturo Toscanini”, dove la Fondazione omonima, Ecopneus, Genesis e lo Studio A+C Architettura e Città hanno realizzato un importante intervento acustico nella Sala Gavazzeni, la sala prove più grande della struttura, di ben 400 mq per 5 m di altezza, attraverso l’inserimento di pannelli fonoassorbenti in gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso.



L’intervento - La musica dialoga con l’ambiente in cui viene prodotta e vi si integra, ma non tollera interferenze: è necessario infatti che, dal punto di vista acustico, ogni ambiente costituisca un sistema chiuso. Se questo è vero per un auditorium, lo è ancor di più nel caso di una sala prove, dove il direttore d’orchestra deve poter cogliere ogni minimo dettaglio di ciò che accade nel complesso orchestrale mentre si prova.



“Dall’esperienza dei nostri architetti e ingegneri acustici, è risultato che l’isolamento con il pannello di gomma riciclata avrebbe dato una risposta precisa e perfetta alle nostre esigenze” ha dichiarato il Sovrintendente della Fondazione Toscanini, il Maestro Luigi Ferrari. “E dall’esperienza accumulata in questi mesi di funzionamento della sala prove, possiamo dire che le previsioni si sono avverate: abbiamo dimostrato che in Italia è possibile realizzare opere belle, utili e sostenibili sia ambientalmente che economicamente”.



Un materiale versatile - Le caratteristiche di elasticità, resistenza e fonoassorbenza fanno, infatti, della gomma da PFU un ottimo materiale per la limitazione della trasmissione dei rumori e delle vibrazioni negli edifici. Il granulo e il polverino di gomma ottenuti grazie al riciclo dei PFU sono i materiali più comunemente utilizzati nel settore dell’edilizia. Legati con poliuretani o altri materiali termoplastici, costituiscono dei veri e propri “building blocks” di elementi altamente performanti per l’isolamento acustico e lo smorzamento delle vibrazioni.



Possono infatti essere utilizzati per l’isolamento acustico dei solai (impedendo la diffusione dei rumori tra piani diversi di un edificio, il cosiddetto “rumore da calpestio”), sia in interventi in intercapedine tra le pareti (evitando la trasmissione delle onde sonore tra ambienti adiacenti) sia per realizzare basi antivibranti per macchinari e impianti come ascensori, condizionatori, caldaie.

Guarda il video con l’Orchestra Filarmonica e l’intervista al Maestro Ferrari: https://youtu.be/AFxkLTXQggc