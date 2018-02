Dall’European Innovation Council 10 milioni a chi svilupperà una batteria sicura e sostenibile. Il premio sarà assegnato nel 2021

Con il “Premio Horizon batterie innovative” l’Unione europea spinge il piede sull'acceleratore della mobilità elettrica. Così il commissario europeo per la R&I, Carlos Moedas, all’apertura di una nuova call a favore della mobilità sostenibile, intervenendo a Bruxelles in occasione dello European industry day, che ha visto anche la presentazione delle priorità d’azione dell’industria per l’Alleanza delle batterie.

“Il concetto è semplice - spiega Moedas. - Assegneremo 10 milioni di euro a chi può superare la sfida di sviluppare una batteria sicura e sostenibile”, con prestazioni e tempi di ricarica equiparabili ai mezzi tradizionali. “Il vincitore, dunque, sarà colui che pensa fuori dagli schemi”. Il premio è assegnato dall’European Innovation Council (Eic) e prevede l’assegnazione del vincitore nel 2021.

La mobilità alternativa è anche uno dei molti settori che rientrano nel premio “Capitale europea dell’innovazione”, lanciato dal commissario Moedas al Parlamento europeo, in occasione delle celebrazioni per i dieci anni del Patto Ue dei sindaci per il clima e l’energia. Con il contest iCapital, in particolare, saranno assegnati 1 milione di euro alla città vincitrice e 100.000 euro alle successive 5 classificate (nell’ambito dei fondi Horizon 2020).

“Vogliamo premiare le realtà che stanno crescendo e alimentando i loro ecosistemi di innovazione locale, che stanno invitando i cittadini a partecipare, che attirano talenti, risorse e finanziamenti per le imprese”, ha spiegato il commissario alla R&I. Le città partecipanti dovranno avere almeno 100.000 abitanti e potranno essere candidate entro il 21 giugno.